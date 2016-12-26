أحداث وتواريخ

صحيفة الجزيرة:

1836 – تأسيس جنوب أستراليا وأديليد.

1903 – افتتاح المتحف الإسلامي في القاهرة.

1908 – زلزال في مدينة مسينة من جزيرة صقلية يحصد 75000 نسمة.

1912 – ظهور الترام لأول مرة في شوارع سان فرانسيسكو.

1947 – مجموعة يهودية تهاجم «مقهى اللفتاوي» في البلدة القديمة من القدس وتقتل وتجرح 17 فلسطينيًا.

2007 – البرلمان النيبالي يلغي الحكم الملكي ويعلن نيبال جمهورية ديمقراطية.

2013 – الحكومة الصينية تخفف من قانون سياسة الطفل الواحد وتسمح بإنجاب طفل ثان لزوجين أحدهما كان الابن الوحيد لأسرته.

2014 – اختفاء رحلة طيران آسيا رقم 8501 في بحر جاوة في الحدث الثالث من نوعه في العشرة أشهر الماضية.