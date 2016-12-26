أستراليا تقبض على 15 شخصا بتهمة استيراد كمية ضخمة من الكوكايين
جريدة الرياض – سيدني – د ب أ
ألقت الشرطة الأسترالية القبض على 15 رجلا بينهم مديرو شركات صيد تجارية، بدعوى استيرادهم أكثر من طن من الكوكايين من تشيلي بقيمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الخميس، وقالت الشرطة إن الاعتقالات جاءت بعد تحقيق استمر عامين ونصف العام مع صيادين يقال إنهم يستخدمون السفن لنقل الكوكايين من تشيلي إلى أستراليا.
وتوجت العملية السرية باعتقالات في يوم الاحتفالات بالكريسماس في سوق للأسماك بسيدني عندما رست سفينة تردد أنها استخدمت لتلتقي بـ “سفينة أم” أبحرت من أمريكا الجنوبية، وقالت الشرطة لصحيفة “ديلي تليجراف” إنه تم القبض على مجموعة تهرب 500 كيلوجرام من الكوكايين بينما تم اعتراض شحنة منفصلة وزنها 600 كيلوجرام مطلع العام الجاري من جانب البحرية الفرنسية قبالة سواحل تاهيتي، وتبلغ القيمة الإجمالية للكوكايين الذي تم ضبطه نحو 360 مليون دولار أسترالي “5ر258 مليون دولار أمريكي”.