أستراليا تقبض على 15 شخصا بتهمة استيراد كمية ضخمة من الكوكايين

وتوجت العملية السرية باعتقالات في يوم الاحتفالات بالكريسماس في سوق للأسماك بسيدني عندما رست سفينة تردد أنها استخدمت لتلتقي بـ “سفينة أم” أبحرت من أمريكا الجنوبية، وقالت الشرطة لصحيفة “ديلي تليجراف” إنه تم القبض على مجموعة تهرب 500 كيلوجرام من الكوكايين بينما تم اعتراض شحنة منفصلة وزنها 600 كيلوجرام مطلع العام الجاري من جانب البحرية الفرنسية قبالة سواحل تاهيتي، وتبلغ القيمة الإجمالية للكوكايين الذي تم ضبطه نحو 360 مليون دولار أسترالي “5ر258 مليون دولار أمريكي”.