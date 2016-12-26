أسرع معالج لحواسيب سطح المكتب في العالم

دبي – البوابة العربية للأخبار التقنية

بدأت شركة أي إم دي AMD بشحن أسرع و#حدة_معالجة_مركزية لحواسيب #سطح_المكتب في العالم المسماة Ryzen Threadripper 1950X، والتي تحتوي على 16 نواة، حيث صرحت الشركة انها تمكنت من انتزاع تاج السرعة من شركة إنتل للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وصرحت الشركة بأن وحدة المعالجة المركزية Ryzen Threadripper 1950X تعتبر الأسرع في العالم بتردد أساسي يصل إلى 3.4 جيجاهيرتز وبتردد أعظمي يصل إلى 4 جيجاهيرتز.

وتتنافس شركة AMD مع شركة #إنتل على صدارة #مقياس_السرعة للمرة الأولى منذ عام 2006.

وأخذا في الاعتبار سعر المعالجات في السوق الذي يصل إلى 1000 دولار لكل منهما، تشير شركة أي إم دي إلى أنها توفر أداء أفضل بنسبة 38 في المئة ضمن نفس الفئة السعرية مع #معالجات إنتل.

ويعتبر من غير الواضح الفترة الزمنية الذي قد تحافظ فيه شركة أي إم دي على هذا اللقب، وذلك مع قرار شركة إنتل الإعلان عن الجيل الثامن من معالجاتها بتاريخ 21 أغسطس/آب الحالي، جنباً إلى جنب مع تخطيطها لطرح معالج Core i9-7980XE Extreme Edition البالغ ثمنه 2000 دولار.

وكان معالج i9-7960X ذو الـ 16 نواة قد حصل على تقييم بلغ 3200 على منصة Cinebench، في حين أن معالج i9-7980XE ذو الـ 18 نواة لم يجري تصنيفه بعد، وفي حال كان معالج شركة أي إم دي أسرع من معالج i9-7900X وأقل سرعة من معالج i9-7980XE فإنها ستحصل على صدارة السرعة لمدة 46 يوماً بالضبط.

ويعد هذا الأمر إنجازاً بالنسبة للشركة البالغة قيمتها السوقية للأسهم 12.1 مليار دولار بالمقارنة مع شركة إنتل البالغة قيمتها السوقية للأسهم 172 مليار دولار، كما انها تعتبر أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم.