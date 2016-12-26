“أسوأ أم بأميركا” تركت أطفالها بمفردهم وسافرت للترفيه

العربية نت – لندن – رويترز

صدر حكم بالسجن بحق امرأة أميركية من ولاية #أيوا تركت أطفالها الأربعة بمفردهم في المنزل، حتى تقوم بجولة سياحية في أوروبا تستغرق 11 يوما، إذ أدانها القضاء بتهمة تعريض أطفال للخطر .

وسافرت الأم وتدعى #إيرين_لي_ماكه (30 عاما) من مدينة جونستون في ولاية أيوا الأميركية إلى ألمانيا في 20 سبتمبر/أيلول دون أن توفر رعاية لأطفالها، وهم أربعة بينهم اثنان يبلغان من العمر 12 عاما وآخر عمره سبع سنوات والطفل الرابع ست سنوات. وقالت شرطة جونستون إن مسدسا كان في المنزل.

أولاد ماكه

وقالت جانيت ويلوردينغ، وهي متحدثة باسم المدينة التي تقطنها 22 ألف نسمة، “مرت على الشرطة وقائع ترك#أطفال بمفردهم وخروج الوالدين، لكن السفر إلى دولة أخرى أمر مختلف تماما”.

ماكه في ألمانيا

واحتلت الأنباء عناوين بعض الصحف في إنجلترا ووصفت صحيفة “ديلي ميل” ماكه بأنها “أسوأ أم في الولايات المتحدة” كما كتب لها البعض نفس التعليق عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”.

وعثرت الشرطة على الأطفال في المنزل يوم 21 سبتمبر/أيلول وأبلغت أجهزة حماية الأطفال ثم اتصلت بماكه في ألمانيا وأمرتها بالعودة. وكانت الأم تعتزم العودة يوم غد الأحد.

وذكر اللفتاننت لين أسويجان قائد شرطة جونستون أن تدوينات للأم على وسائل التواصل الاجتماعي توضح أن الجولة كانت لأغراض الترفيه.

ماكه في ألمانيا

وأشارت الشرطة إلى أنها نقلت رعاية الأطفال إلى أفراد في العائلة.

وأوضحت إيمي مكوي، وهي متحدثة باسم إدارة الخدمات الإنسانية، أن القانون في أيوا لا ينص على سن أو سقف زمني لترك الأطفال بمفردهم لكن يتعين على الوالدين توفير الرعاية والأمن لهم.

ماكه مع أطفالها

وقال أسويجان: “لو كانت السيدة ماكه تركت الأطفال ساعتين لتناول الغداء في المدينة لما أثار الأمر الكثير من القلق”.

وأظهر موقع سجن مقاطعة بولك على الإنترنت أن ماكه محتجزة لحين سداد كفالة قدرها 9000 دولار.