أضخم أفعى قد تراها بأم عينك.. تنتهي “مطبوخة”

العربية نت – بيكانبارو (إندونيسيا) – فرانس برس

انتهى المطاف بأفعى أصلة عملاقة هاجمت رجلا وكادت تقتلع ذراعه ، مطبوخة بعدما عمد الأشخاص الذين قتلوها إلى قليها.

وقد وقع الحارس رورت نابانا، السبت، على #الأفعى في باتانغ غانسال وهو إقليم ناء في جزيرة #سومطرةالإندونيسية، عندما كان يقوم بدورية في مزرعة لأشجار النخيل.

الحارس عند إدخاله للطوارئ

وقال قائد الشرطة المحلية سوتارجا لوكالة “فرانس برس”: “يبلغ طول الأفعى 7.8 متر، لقد كانت ضخمة جدا”.

وحاول الحارس البالغ 37 عاما الذي يحب أحيانا تناول لحم الأفاعي القبض على الأفعى الضخمة مع كيس من القماش، لكن #الثعبان عضه في ذراعه التي كانت على وشك أن تُبتر.

وتدخل حارس آخر بمساعدة فلاحين وقام أحدهم بضرب #الحية بقطعة خشب، ما سمح بإنقاذ حياة الحارس.

وقتل القرويون الأفعى في نهاية المطاف قبل تقطيعها وقليها وأكلها.

وتنتشر #الأفاعي الأصلة العملاقة في الغابات المدارية، وهي كثيرة الانتشار خصوصا في أرخبيل #إندونيسيا الواقع في جنوب شرق آسيا.

وقد عثر على إندونيسي في آذار/مارس في بطن أفعى أصلة طولها سبعة أمتار ابتلعته بالقرب من مزرعة لأشجار النخيل.