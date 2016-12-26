أطباء: جراحات البدانة قد تقلل خصوبة الرجال

صحيفة الجزيرة أون لاين:

حذر فريق طبي من الدور السلبي الذي تلعبه جراحات البدانة، كحل لمشكلة البدانة، في خفض خصوبة الرجال.ودقت دراسة طبية جديدة ناقوس الخطر من خضوع الرجال من البدناء لجراحات البدانة، حيث أشارت إلي إمكانية تعرضهم لخطر متزايد لانحراف الحيوانات المنوية وانخفاض معدل الخصوبة، على الرغم من التحسن في مستوى الوزن ومستويات هرمون “الأندروجين” الهام للحياة الجنسية للرجل.

وناقش الباحثون بجامعة أتلانتا الأمريكية، التأثير المحتمل لجراحات تحويل مسار المعدة على القدرة التناسلية للذكور، وعكفوا على مقارنة الآثار طويلة الأجل لفقدان الوزن بعد جراحات تحويل المسار بين الرجال الناشطين جنسيا وبين خصوبة الرجال الذين عانوا من السمنة المفرطة، لكن لم يخضعوا لجراحة لعلاج البدانة، فضلاً عن مجموعة من الرجال النحفاء.

وحدد الباحثون مستويات مرتفعة من هرمون “الإستروجين الإستراديول” ونقص فيتامين “د”، كعوامل يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على السائل المنوي ومستويات الخصوبة بين الرجال الذين خضعوا لجراحات البدانة.

وأكد الباحثون أن الدراسة تعد جزءا مهما من كشف جانب من غموض العقم عند الذكور، في ظل تصحيح الانحراف الهرموني والمغذيات الدقيقة يكفى لعكس العقم عند الذكور.