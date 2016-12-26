أعـظم الشخصيات

فهد عامر الأحمدي – جريدة الرياض

اختيار أعظم الشخصيات في التاريخ أمر لا يخلو من النسبية والتحيز الثقافي والقومي والعرقي.. نادراً ما تجد قائمة تظهر في أميركا (مثلاً) تتضمن اسماً من الهند أو اليابان أو جنوب أفريقيا – حيث يبرز اسم نيلسون منديلا دون منازع…

ولأن لكل قاعدة استثناء أشير في البداية إلى كتاب “المائة الأوائل” للمؤرخ الأميركي مايكل هارت الذي اختار فيه نبينا محمد كأعظم رجل في التاريخ.. لم يكن الرجل مسلماً (ولم يسلم بعد تأليف الكتاب) ولكنه ببساطة كان محايداً يملك معايير نزيهة ومجرده لترتيب العظماء بحسب قوة تأثيرهم وعدد البشر الذين تأثروا فيهم أو بسببهم (علماً أنه وضع نيوتن في المركز الثاني وعيسى المسيح في المركز الثالث وعمر بن الخطاب في المركز الواحد والخمسين)..

وبمناسبة قرب انتهاء هذا العام (2017) فكرت بأخذكم في جولة سريعة على مصادر غربية حاولت اختيار أعظم الشخصيات في التاريخ بحسب معاييرها الخاصة.. خطرت الفكرة ببالي أثناء عثوري على عدد قديم من مجلة لايف الأميركية (أصدرته بمناسبة دخولنا للقرن الواحد والعشرين) وضعت فيه المخترع الأميركي توماس اديسون في المركز الأول (الذي وضعه مايكل هارت في المركز 38) وكولومبس في المركز الثاني (الذي وضعه هارت في المركز التاسع) ومارتن لوثر كنج في المركز الثالث ثم غاليليو جالي، وليونارد دي فنشي، ونيوتن، ثم ماجلان، وباستير، وداروين، وتوماس جيفرسون ـ فيما كان نيلسون مانديلا الأفريقي الوحيد في القائمة وحقق المركز 19…

وفي هذا العام طلب معهد سينيا (للأبحاث التاريخية بنيويورك) من أقسام التاريخ في مئة جامعة أميركية اختيار أهم الشخصيات المؤثرة (وليس المفضلة) في آخر مئة عام؛ فأتت النتيجة على النحو التالي:

1- هتلر 2- ستالين 3- روزفلت 4- لينين 5- ماوتسي تونج 6- انشتاين 7- غاندي 8- تشرشل 9- جورباتشوف 10-سيجموند فرويد.

أما محطة البي بي سي فقد طلبت من مستمعيها في بداية العام اختيار أعظم الشخصيات البريطانية (علماً أن بريطانيا استحوذت على أكثر الأسماء في قائمة مايكل هارت من حيث جنسية العظماء).. وأتت ردود المستمعين كالتالي: شكسبير – تشرشل – كاكستون (أول من أدخل الطباعة) – كرومويل – داروين – نيوتن…

أما عن أشهر النساء فقد نشرت صحيفة “فيلت زونتاج” الألمانية (في 8 مارس 99) قائمة بــ10 نساء غيرن معالم القرن العشرين فأتى ترتيبهن على النحو التالي:

1- الفيلسوفة ديبوفوار (زوجة سارتر) 2- النحاتة نيكي سانت 3- الممثلة مارلين مونرو 4- المؤلفة السويدية لندجرين 5- المعمارية العراقية زها حديد 6- مغنية الأوبرا ماريا كالاس 7- مادونا 8- الكاتبة البريطانية سارة كين 9- مصممة الموضة شانيل 10- وأخير الدمية باربي (التي لها أصل حقيقي) باعتبارها حسب الصحيفة المرأة التي لا تشيخ !!