أغذية تحمي الكبد من الأحماض الدهنية والمواد السامة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

شكل الكبد عضوا حيويا في جسم الإنسان، ومن شأن أي خلل فيه أن يسبب متاعب صحية جمة، ولذلك ينصح الأطباء باتباع نظام غذائي سليم.ويساعد الكبد الذي يوجد في الجانب الأيمن من جسم الإنسان، على تخليص الجسم من المواد السامة والكيماوية، ويندرج ضمن ملحقات الجهاز الهضمي.

ويوصي الأطباء، وفقا لموقع (بولد الهندي)، بالثوم للحفاظ على سلامة الكبد، وذلك بالنظر إلى ما يحتوي عليه من مواد مقاومة للأكسدة، كما يعمل على تحفيز إنزيمات تخلص من مواد سامة ومضرة.

ويُنصح أيضا باستهلاك الكركم، فهو يضم مكونات مضادة للتأكسد والبكتيريا، كما يقلل الالتهاب ويقي مما قد يلحق المرض بالكبد.

وبما أن الجزر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف، فإن شرب كأس واحد من عصيره في اليوم يساعد على تخليص الكبد من أحماض دهنية ومواد سامة.

فضلا عن ذلك، يدعو مختصون الحريصين على صحة الكبد إلى الإقبال على زيت الزيتون والأفوكادو والشاي الأخضر والمكسرات والخضروات وعصير جذور الشمندر والقمح الكامل والتفاح والزنباع (الليمون الهندي).