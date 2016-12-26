أكبر علم بشري نسائي في جامعة الأميرة نورة

جريدة الرياض – عذراء الحسيني

بحضور مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، احتفت الجامعة باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة ، بفعاليات متنوعة تحت شعار (نورة الوطن)، على فترتي الصباح والمساء. وشارك ما يقارب 3500 طالبة في فعالية اليوم الوطني بتشكيل أكبر علم سعودي بشري نسائي في تمام الساعة السابعة مساءً، في ملعب نادي الطالبات الترفيهي، احتفاءً منهن بأمجاد الوطن التي سطرها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وتوارثها عنه أبناؤه بحكمة وحزم.