أكبر علم بشري نسائي في جامعة الأميرة نورة

Posted by On سبتمبر 27, 2017 0 Comment
3500 طالبة شاركن في تشكيل أكبر علم سعودي

3500 طالبة شاركن في تشكيل أكبر علم سعودي

جريدة الرياض – عذراء الحسيني

بحضور مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، احتفت الجامعة باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة ، بفعاليات متنوعة تحت شعار (نورة الوطن)، على فترتي الصباح والمساء. وشارك ما يقارب 3500 طالبة في فعالية اليوم الوطني بتشكيل أكبر علم سعودي بشري نسائي في تمام الساعة السابعة مساءً، في ملعب نادي الطالبات الترفيهي، احتفاءً منهن بأمجاد الوطن التي سطرها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وتوارثها عنه أبناؤه بحكمة وحزم.