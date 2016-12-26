أكثر كلمات كان يبحث عنها العالم في 2017.. بعضها مفاجأة
فجرت قائمة أكثر الكلمات بحثاً في محرك غوغل العالمي العملاق لعام 2017 مفاجآت كثيرة حول اهتمامات الناس خلال 12 شهراً، حيث كان البحث عن إعصار إيرما الذي ضرب أميركا في النصف الثاني من هذا العام على رأس تلك القائمة.
كما كان البحث عن هاتف آيفون 8 الجديد وآيفون xكما احتلت قضية الأزمة الكورية مع الولايات المتحدة قائمة الكلمات الأكثر بحثاً أيضاً وأغنية ديسباسيتو التي كانت مفاجأة هذا العام من حيث عدد المشاهدات.
وتشمل تلك القائمة أول 10 كلمات الأكثر بحثاً في جميع التصنيفات، من الأخبار والتكنولوجيا إلى الموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية.
وتشمل عمليات البحث هذه القائمة:
1) Hurricane Irma
2) iPhone 8
3) iPhone X
4) Matt Lauer
5) Meghan Markle
6) 13 Reasons Why
7) Tom Petty
8) Fidget Spinner
9) Chester Bennington
10) India National Cricket Team
أخبار عالمية
Global News
1) Hurricane Irma
2) Bitcoin
3) Las Vegas Shooting
4) North Korea
5) Solar Eclipse
6) Hurricane Harvey
7) Manchester
8) Hurricane Jose
9) Hurricane Maria
10) April the Giraffe
تكنولوجيا
1) iPhone 8
2) iPhone X
3) Nintendo Switch
4) Samsung Galaxy S8
5) Xbox One X
6) Nokia 3310
7) Razer Phone
8) Oppo F5
9) OnePlus 5
10) Nokia 6
أفلام
1) IT
2) Wonder Woman
3) Beauty and the Beast
4) Logan
5) Justice League
6) The Fate of the Furious
7) Baahubali 2: The Conclusion
8) Dunkirk
9) La La Land
10) Thor: Ragnorok
الموسيقيون والفنانون
1) Meghan Markle
2) Kevin Spacey
3) Gal Gadot
4) Louis C.K.
5) Bill Skarsgård
6) Millie Bobby Brown
7) Tom Holland
8) Kaley Cuoco
9) Saoirse Ronan
10) Jason Momoa
الأغاني والكلمات
1) Despacito
2) Shape of You
3) Perfect
4) Havana
5) Look What You Made Me Do
6) HUMBLE.
7) Versace on the Floor
8) Closer
9) Bad and Boujee
10) Rockstar
البرامج التلفزيونية
1) Stranger Things
2) 13 Reasons Why
3) Big Brother Brasil
4) Game of Thrones
5) Iron Fist
6) Bigg Boss
7) Riverdale
8) American Gods
9) The Kapil Sharma Show
10) Mindhunter