أكثر 8 كتب قراءة بالسعودية في ديسمبر

Posted by On ديسمبر 24, 2016 0 Comment

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صحيفة الجزيرة:

يصدر موقع Goodreads «المنصة الإلكترونية العالمية للقراء» قائمة شهرية بالكتب الأكثر قراءة في عدد من الدول، ومنها السعودية.

القائمة الآتية تتضمن أكثر 8 كتب تفاعل معها القراء في السعودية خلال الأسبوع الماضي.

1/ من حديث النفس – علي الطنطاوي

2/ قُصر الكلام – جلال عامر

3/ نسيان – أحلام مستغانمي

4/ حياة في الإدارة – غازي القصيبي

5/ حياتي مع الجوع والحب والحرب – عزيز ضياء

6/ ثلاثية غرناطة – رضوى عاشور

7/ ماذا علمتني الحياة – جلال أمين

8/ يافا حكاية غياب ومطر – نبال قندس