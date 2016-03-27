أكثر 8 كتب قراءة بالسعودية في ديسمبر
صحيفة الجزيرة:
يصدر موقع Goodreads «المنصة الإلكترونية العالمية للقراء» قائمة شهرية بالكتب الأكثر قراءة في عدد من الدول، ومنها السعودية.
القائمة الآتية تتضمن أكثر 8 كتب تفاعل معها القراء في السعودية خلال الأسبوع الماضي.
1/ من حديث النفس – علي الطنطاوي
2/ قُصر الكلام – جلال عامر
3/ نسيان – أحلام مستغانمي
4/ حياة في الإدارة – غازي القصيبي
5/ حياتي مع الجوع والحب والحرب – عزيز ضياء
6/ ثلاثية غرناطة – رضوى عاشور
7/ ماذا علمتني الحياة – جلال أمين
8/ يافا حكاية غياب ومطر – نبال قندس