ألفاظ مسيئة وإيحاءات خادشة في مهرجان الرياض للكوميديا

وعلى أن الآمال كانت معلقة بمشاهدة عروض مميزة تعوض تأخر تقديم العرض قرابة الساعة، إلا أنه وفقا للحاضرين صدموا بمحتواه وعدم مناسبته للذوق العام. وشهد المهرجان الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات فتورا في الإقبال الجماهيري، عزاه بعض المتابعين لضعف الترويج والدعاية له، والتوقيت غير المناسب وارتفاع أسعار تذاكر الدخول التي وصلت لــ 750 ريالا.

وشكا زائرون من عدم توفر المياه وارتفاع أسعار وجبات المطاعم المشاركة في المهرجان، فيما رد أصحاب المطاعم المشاركة في المهرجان بأن أسعار الوجبات هي أسعار البيع نفسها المقررة في محالهم الأصلية، مؤكدين أن العينات المجانية التي يوزعونها على زوارهم داخل المهرجان ضغطت على ميزانيات العمل الخاصة بهم.

وأوضح فيصل الحقباني وعبدالله الجضعي ويزيد الخالدي لـ«عكاظ»، بأن أسعار التذاكر مرتفعة جدا، إذ وصلت إلى 750 ريالا مقارنة بمسرحيات أخرى تنظم لمشاهير في الفن والتمثيل, بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوجبات والمنتجات الغذائية المعروضة في المهرجان في وقت تفاجؤوا فيه بأن العرض المقدم لا يضاهي تكلفة الدخول والحضور التي تكبدوها.

من جهته، استغرب الإعلامي وليد آل سعد سوء التنظيم. واصفا الدعاية والإعلان عن المهرجان بالسيئة. مشيرا إلى أن الصدفة قادته للحضور وأنه لم يكن يعلم بوجود عرض مسرحي. مضيفا بأنه يستغرب منع الحضور من تصوير لقطات من العرض في صفحاتهم في مواقع التواصل «السناب شات» و«الانستقرام». إلا أن أحد المنظمين برر في حديثه لـ«عكاظ» المنع بسبب أن العرض سيقدم في أماكن ومواقع أخرى، وهم لا يريدون أن ينكشف العرض للآخر.