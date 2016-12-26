أمل جديد لمرضى القلب المحرمون من ممارسة الرياضة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

توصل فريق من الباحثين في معهد “سالك” إلى جزئ يعرف باسم “جى .دبليو 1516″، قادر على تنشيط جين “بي.بي.إيه.أر.دي” لدى الفئران وهي جالسة لا تتحرك وكأنها قامت بالجري لمسافات طويلة ويعمل على تحسين صحتهم دون أن يسبب لهم البدانة ويساعد على تمثيل الأنسولين.وقد أوضحت الدراسة أن جزئ “جى.دبليو 1516” ساعد الفئران على الجري 270 مترا بدلا من 160 مترا، كما منع استخدام السكريات كمصدر للطاقة بالنسبة للعضلات أثناء ممارسة الرياضة حتى تعطيه للمخ عند المجهود الشاق.

وأشارت الدراسة إلى أن الجين أعاد السكريات للمخ، ففي أثناء المجهود فإن المخ يجب أن يتغذى بالسكريات أما العضلات فتستخدم الدهون كمصدر للطاقة، إذن فإن هذا الجزيء ينشط الجين ويحسن من وقت ممارية الرياضة.