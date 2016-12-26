أمن الحرم يوضح حقيقة صورة دماء صحن المطاف

صحيفة الجزيرة أون لاين:

صرح الناطق الرسمي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي، بأن “ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي لصورة تظهر فيها آثار دماء على بلاط صحن الطواف جوار الحجر الأسود، هي صوره قديمة لإصابة عرضية لأحد الحجاج من جنسية أفريقية في العقد الخامس من العمر. وقد تعرض حينها لإصابة في الساق نتيجة زلة قدمه، ولم يتسبب أحد له فيها”، مبيناً أنه “تم إسعافه حينها مباشرة من قبل رجال الأمن الموجودين في الموقع، كما نقل إلى مستشفى أجياد في حينه ليتلقى العلاج اللازم”.