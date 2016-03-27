أمير تبوك يوقف زواج مُسن بـ«قاصر»
نادر العنزي (تبوك) عكاظ
كشف المتحدث باسم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك أحمد بن مطير أبو شامة لـ«عكاظ» أن أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان وجه بإيقاف أي إجراءات تتعلق بإثبات زواج مُسن سبعيني بفتاة عمرها 16 عاماً وإحالة الموضوع للمحكمة للبت به شرعاً، وبناء على ما يتقرر سيتم إكمال اللازم، وفق نظام الحماية ولائحته التنفيذية.
وقال أبو شامة «إن مركز البلاغات بالوزارة تلقى بلاغاً عن حادثة زواج السبعيني من فتاة عمرها 16 عاماً، وتمت مباشرتها من جانب فريق الحماية واستدعاء كافة الأطراف وأخذ أقوالهم بمن فيهم الفتاة، التي أبدت وأثبتت رغبتها في إتمام هذا الزواج، وفقاً للمادة ١٦ من الفقرة ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية، التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن من يقل عمره عن ١٨ عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى».