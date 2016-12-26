أم تبتكر دمية على غرار باربي تتلو القرآن

صحيفة الجزيرة أون لاين:

لم تجد سيدة الأعمال والأم الفرنسية سميرة أمارير لعبا يمكنها أن تنقل لابنتها الصغيرة المعرفة بالعقيدة الإسلامية فابتكرت هي لعبة.وتشبه الدمية “جنة” الدمية الشهيرة “باربي” وصممتها أمارير من الألف للياء ويمكنها تلاوة أربعة من سور القرآن.

ودخلت الدمية حيز الإنتاج التجاري وتباع في دول الخليج العربية.

وقالت أمارير “عندما بلغت ابنتي جنة عامها الثاني كنت أبحث لها عن لعبة أو وسيلة تعليم”.

وأضافت “كانت الفكرة هي التوصل إلى لعبة تمكنها من تعلم القرآن بسرعة وسهولة أثناء اللعب”.

وظهرت الدمية جنة مرتدية عباءة وغطاء رأس.

وصممت أمارير الدمية باستخدام برنامج كمبيوتر لعروض الأزياء واختارت لها بشرة داكنة بعض الشيء والقليل من الزينة.

وقالت “بالنسبة لي كان من المهم أن يكون لدى الدمية ما تجد ابنتي فيه نفسها أو أمها على الأقل”.

والسور الأربع من القرآن التي تتلوها الدمية قصيرة وسهلة الحفظ.

وخلال أيام من بدء اللعب بالدمية بدأت ابنتها في تلاوة الآيات.

وانتقلت امارير وأسرتها من منزلها في فرنسا إلى الإمارات لتسويق الدمية في منطقة الخليج.

وبعد أربع سنوات والعديد من الرحلات لمصانع صينية لإنتاج الدمية ظهرت جنة في أوائل هذا العام في أسواق السعودية والكويت والبحرين والإمارات.