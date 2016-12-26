أم تقتل أطفالها الأربعة.. وتصب “الإسمنت” فوق جثثهم

العربية.نت-وكالات

في جريمة لا تصدق، ولا تزال ألغازها قيد التحليل، اعترفت أم بأنها قتلت أطفالها الأربعة بدافع الفقر.

وذكرت الشرطة اليابانية، الاثنين، أن امرأة ذهبت إلى مركز للشرطة واعترفت بوضع أربعة مواليد جدد في دلاء مملوءة بالخرسانة (الباطون) قبل عقدين من الزمان، وشغلها الشعور بالذنب بسبب عدم رعاية الرضع.

كما أشارت الشرطة إلى أنه تم القبض على مايومي سايتو، 53 عاماً، الثلاثاء بتهمة التخلي عن الجثامين، بعد يوم واحد من تسليم نفسها إلى مركز شرطة أوساكا.

إلى ذلك، قال مسؤول في الشرطة إنه تم التعرف على عظام بشرية في دلاء عثر عليها في العمارة السكنية التي تقطنها.

ونقلت الشرطة عن سايتو قولها إنها وضعت الجثث في الاسمنت ما بين سنتي 1992 و1997 لأنها كانت فقيرة جداً لدرجة تجعلها غير قادرة على تربيتهم، لكن الشعور بالذنب تملكها.

إلى ذلك، يحاول المحققون أن يحددوا ما إذا كانت قتلت الرضع عند ولادتهم أم أنهم ولدوا ميتين، أم قتلوا في وقت لاحق، على ما ذكرت وسائل اعلام محلية.

ولا تزال أسباب تقدمها من الشرطة من تلقاء ذاتها مساء الاثنين بعد عقدين على الوقائع، مجهولة.

يذكر أن اليابانيين أصيبوا بصدمة قبل ثلاثة اسابيع مع اكتشاف تسع جثث مقطعة الأوصال في شقة في إحدى ضواحي طوكيو. ويشتبه في أن تاكاهيرو شيرايشي (27 عاما) استدرج ضحاياه الذين تراوحت أعمارهم بين 15 و26 عاما عبر “تويتر” وكانت لديهم جميعاً ميول انتحارية وبأنه قتلهم وقطع رؤوسهم وأوصالهم. وأقر بأنه ارتكب تسعة عمليات قتل وقد وجهت إليه التهمة الاثنين في إحدى هذه الجرائم.