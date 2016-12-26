أنف إلكترونية لاكتشاف السرطان والشلل الرعاش

صحيفة الجزيرة أون لاين:

يعكف حاليا فريق من الباحثين في المعهد الوطني للأبحاث والهندسة الزراعية الفرنسية، على استخدام التكنولوجيا البيوكيميائية لإنتاج “أنف إلكترونية” قادرة على اكتشاف العديد من الأمراض والتي تعتمد على تكنولوجيا النانو في تطوير مستقبلات إلكترونية معتمدين على البروتينات الموجودة في الأنف لدى الفأر، وهو ثاني حيوان بعد الكلب الذي يتمتع بقوة شم مرتفعة، ليتم دمجها في جهاز إلكتروني لتحليل الرائحة التي تم رصدها، هذا ما أوضحته مديرة وحدة البيولوجيا العصبية لحاسة الشم في المعهد الوطني.

وقامت شركة “ستار آب” في مدينة جرونوبل الفرنسية، باستخدام نسخة مبسطة من المستقبلات لحاسة الشم والتي تعرف باسم “الببتايد”، وهي سلسلة من الأحماض الأمينية التي تسمح بالتعرف على أكثر من 150 رائحة، وقد رصدت الشركة مبلغا قدرة 1ر3 مليون يورو لإنتاج “الأنف الإلكترونية” لاكتشاف أنواع السرطان المختلفة.