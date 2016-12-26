إتقاذ 30 شخصاً و45 محلاً من ألسنة النار في حريق نشب بـ(عتيبية مكة)

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أنقذت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 30 شخصاً و 45 محلاً تجارياً في حي العتيبية وذلك إثر حريق اندلع في أحد المحلات التجارية.وأفاد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن بلاغاً قد ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث حريق في محل تجاري بحي العتيبية، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في محل تجاري تقدر أبعاده بـ (8×4)م يقع بين مجموعة محلات تجارية أسفل عمارة مكونه من دورين، تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداده للمحلات المجاورة والمقدر عددها بـ (45) محلاً، في حين جرى إخلاء جميع المتواجدين في الموقع وكذلك في الأدوار العليا وعددهم حوالي (30) شخص نتيجة كثافة الأدخنة المصاحبة دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وأوضح الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.