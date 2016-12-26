إحباط تهريب مسدسات وطلقات نارية و56 زجاجة خمر بجسر الملك فهد

صحيفة الجزيرة أون لاين:

تمكّن جمرك جسر الملك فهد من إحباط عدد من المحاولات لتهريب مسدسات وطلقات نارية وكمية من الخمور عُثر عليها مُخبأة في مركبات من نوع خصوصي قَدِمت إلى المملكة عبر الجسر.وأوضح سليمان البليهد مدير عام جمرك جسر الملك فهد أنه: تم إحباط تهريب تلك الممنوعات من خلال أربع محاولات، حيث قَدِمت أولاً مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين، وبتفتيشها عُثر على سلاح ناري “مسدس” و15 طلقة نارية ملفوفة جميعها بقماش ومُخبأة أسفل مقعد السائق بطريقة فنية وذلك بقصد التمويه على المفتش الجمركي.

وأضاف البليهد أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول مسافر آخر تهريب “مسدس” و6 طلقات نارية، إلا أنه تم إحباط محاولته.

كما أضاف مدير عام جمرك جسر الملك فهد أنه تم أيضًا إحباط محاولة تهريب (40) زجاجة خمر، حيث كانت مُخبأة في خزان وقود إحدى المركبات التي قدمت للجمرك بقيادة أحد المسافرين. كما أحبط الجمرك محاولة تهريب (16) زجاجة خمر كانت مُخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة مع مسافر آخر.