إحباط تهريب 67 كيلو كوكايين في إرسالية دجاج مجمد بميناء الملك عبدالله

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أحبط جمرك ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية محاولة لتهريب كمية كبيرة من مادة “الكوكايين” المخدّرة بلغت (67,369) سبعة وستون كيلوجرام وثلاثمائة وتسعة وستون جرام، كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.



وفي التفاصيل يقول محمد المحمادي مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالله أن إرسالية دجاج مجمد وردت للجمرك محمولة داخل حاويات مُبرّدة، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة على الحاويات وحمولتها عُثر على كمية من مادة “الكوكايين” المخدّرة بلغ وزنها (67,369) سبعة وستون كيلوجرام وثلاثمائة وتسعة وستون جرام، وأشار المحمادي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.