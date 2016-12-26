إخراج رصاصة اخترقت قلب طفل بمركز القلب في القصيم

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أخرج فريق القسطرة الطبي في وحدة أمراض وجراحة قلب الأطفال بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم رصاصة من قلب طفل عن طريق القسطرة بدون الحاجة إلى عملية جراحية.وأفاد الدكتور عبدالله القويعي استشاري أمراض القلب والقسطرة بأن مركز القلب استقبل طفلاً يبلغ من العمر 11 عاماً بعد إصابته برصاصة بندقية هوائية أثناء عبثه بها حيث اخترقت القفص الصدري واستقرت في الجهة اليمنى من القلب مضيفاً أن حالة الطفل هي من الحالات النادرة الحدوث حيث تم على الفور تنويمه في العناية المركزة القلبية والتأكد من استقرار حالته الصحية ثم تحويله لمعمل القسطرة، تم استخراجها من القلب في وقت قياسي بدون أي مضاعفات أو حاجةٍ للجراحة، وخرج الطفل من المستشفى، ولله الحمد.