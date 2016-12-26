إطلاق تطبيق خاص بضريبة القيمة المضافة

«الجزيرة» – الاقتصاد:

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيقاً خاصاً يحتوي على العديد من المعلومات المهمة حول ضريبة القيمة المضافة، ويسمح للمستهلكين بالتعرّف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.

ويأتي إطلاق هذا التطبيق كجزء من الجهود المتكاملة التي تبذلها الهيئة لدعم الأفراد والمنشآت على حد سواء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والحدّ من أي محاولات تلاعب أو تزوير قد يتعرض له المستهلك، بحيث يتضمن هذا التطبيق الذي يمكن تحميله من خلال متجر «أبل» أو «جوجل» على العديد من الميزات، منها خدمة «الحاسبة» والتي تسمح احتساب ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة، وخدمة «التبليغ» التي تتيح رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة.

وأيضاً يوفّر خدمة «التحقق» للتأكد إذا كانت المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة من خلال تصوير الباركود الموجود على شهادة التسجيل في الضريبة أو إدخال رقم السجل التجاري أو الرقم الضريبي الموضح على فاتورة المنشأة والمؤلف من 15 رقم.