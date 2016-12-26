إعادة ذراع طفلة بترتها «مدفأة حادة»

الجزيرة – أحمد القرني:

نجح فريق طبي متخصص بمركز الإصابات بمدينة الملك سعود الطبية في إعادة ذراع طفلة، تبلغ من العمر عشر سنوات، وإنقاذها من البتر، إثر سقوط مدفأة ذات حافة حادة، أدى إلى قطع شبه كامل للذراع اليمنى؛ إذ تسبب في قطع الشريان الرئيسي والعصب الرئيسي للذراع.

وكانت المريضة قد وصلت إلى المدينة وهي تعاني نزيفًا حادًّا جدًّا.

وعمل الفريق الطبي المتخصص بالمدينة على إعادة وصل الشريان والأعصاب المتضررة، وإنقاذ ذراع الطفلة من البتر. وأفاد الفريق الطبي بأن المريضة تتمتع الآن بصحة جيدة، وقد غادرت -ولله الحمد- المستشفى.