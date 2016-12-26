إغلاق مدرسة بعد تخرج التلميذة الوحيدة بها

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أغلقت أصغر مدرسة في بريطانيا أبوابها بعد تخرج التلميذة الوحيدة بها والتحاقها بالمرحلة الثانوية.

وتخرجت تيجان سكوت 12 عاما في مدرسة نورث رونالدساي الابتدائية في جزيرة أوركني بأقصى شمال اسكتلندا، وستستقل العبارة إلى المدرسة الثانوية في البر الرئيسي لأوركني.

وقالت التلميذة إنها كانت مستمتعة بتجربة كونها تلميذة وحيدة في المدرسة وأشادت بمعلمتها الوحيدة وكانت التلميذة هي الوحيدة بالمدرسة لعدة أعوام.

وذكر موقع صحيفة “ذا سكوتسمان” الاسكتلندية أن إغلاق المدرسة يلقي بظلال من الشك بشأن مستقبل الجزيرة التي يخدمها فقط عبارتان أسبوعيا وغالبا ما تلغى في الشتاء.

وقال متحدث باسم مجلس جزر أوركني إن الفصل الدراسي سيكون مفتوحا وعلى استعداد لاستقبال تلميذ آخر في سن الابتدائي اعتبارا من أغسطس الجاري إذا ما انتقلت عائلة أو عائلات بها أطفال إلى الجزيرة البالغ عدد سكانها 50 شخصا فقط.