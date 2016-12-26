إمارة تبوك تصدر توضيحا بشأن مقطع الرضيع المتداول

صحيفة الجزيرة أون لاين:

وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان الجهات المختصة بدراسة وضع أسرة الطفل الرضيع المهدد بالإضرار به، وتقديم المساعدة لهم والرفع بتقرير عاجل عن حالتهم.وأصدرت إمارة منطقة تبوك بيانا اليوم بعد المقطع المتداول لشخص يحمل طفل رضيع داخل مدرسة وهدد بالإضرار به قبل أن تتم السيطرة على الموقف دون وقوع أي أذى للرضيع.

وقالت إمارة تبوك إنه تم تسليم الرضيع لوالدته وإحالة الأب الذي اتضح معاناته من اضطرابات نفسية للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.