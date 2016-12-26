إمبراطور اليابان سيتخذ أجرأ خطوة منذ 200 عام

العربية نت – طوكيو – فرانس برس

ذكرت صحيفة “اساهي شيمبون” اليومية، نقلاً عن مصادر حكومية، الجمعة، أن #إمبراطور_اليابان اكيهيتو البالغ من العمر حاليا 83 عاما سيتنازل عن #العرش في 31 آذار/مارس 2019، ليصبح بذلك أول امبراطور يقوم بخطوة من هذا النوع في البلاد منذ اكثر من 200 عام.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيلتقي مسؤولين وأعضاء في القصر الإمبراطوري في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل قبل أن يعلن الموعد رسميا.

وأفاد ناطق باسم القصر، الجمعة، أنه “لم يتقرر أي شىء بعد” بشأن موعد تنازل الإمبراطور عن العرش.

وكان #اكيهيتو أعلن العام الماضي رغبته في الانسحاب بعد حكم دام ثلاثة عقود، بسبب تقدمه في السن وتعرضه إلى مشاكل صحية، ما أثار صدمة في البلاد.

وسبّب هذا الإعلان المفاجئ مشكلة نظرا لعدم وجود نص قانوني في اليابان يتعلق بتقاعد الإمبراطور الذي يفترض أن يبقى في منصبه مدى الحياة. كما أحيا الجدل حول مسألة حصر اعتلاء العرش على الذكور فقط.

وكان البرلمان الياباني تبنى في حزيران/يونيو الماضي قانونا يسمح لاكيهيتو بالتخلي عن العرش بسبب سنه في السنوات الثلاث التالية لإقرار النص.

ويفترض أن يعتلي ابنه ولي العهد #ناروهيتو (57 عاما) العرش خلفا له.