إنقاذ حياة شاب بنجران تعرض لنزيف شديد بسبب انفجار الطحال

صحيفة الجزيرة – نجران – حسن القيسي:

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد بنجران بقيادة استشاري الجراحة الدكتور سامر الكرك من إنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من العمر من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إجراء عملية جراحية تم من خلالها استئصال الطحال لتعرضه لنزيف حاد بعد انفجاره ذاتياً.

وقد حضر المريض إلى طوارئ المستشفى وهو في حالة غير مستقرة نتيجة تعرضه لعارض صحي نادر وهو نقص عامل التخثر (13) والذي يصيب شخصين من بين مليونين شخص حيث تم اكتشاف أن الطحال تعرض للانفجار ذاتيا بدون سابق إصابـة، وعلى الفور ادخل لغرفة العمليات بإشراف استشاري الجراحة وعدد من الكادر الطبي المتخصص في الجراحات الدقيقة وأجريت له العملية التي لم تستغرق أكثر من ساعة واحده بالرغم من وجود انحناء وتيبس في أطراف المريض إلا أنه ولله الحمد تكللت بالنجاح حيث تم إيقاف النزيف واستئصال الطحال . و بعد استكمال جميع الإجراءات الطبية لمثل تلك الحالات غادر المريض المستشفى وهو بحالة صحية جيدة ومستقرة وتم متابعة المريض من قبل استشاري أمراض الدم أثنـاء التنويم ويتم إعطاء المريض علاج بلازما بمعدل مرة كل شهر.