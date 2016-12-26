إنقاذ طفلين هدد والدهما برميهما من شرفة شقته بتبوك

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أنقذ رجال الأمن بتبوك اليوم السبت طفلين من والدهما المنفصل عن والدتهما بعدما أخرجهما من نافذة الشقة التي تقع في الدور الأول للمبنى، وهدد برميهما على طريق رئيسي، حيث شاهدهم المارة وأبلغوا رجال الأمن الذين هرعوا إلى المكان الذي يقع في حي النسيم بتبوك. وتم مجاراة الأب غير السوي، وجرى اقتحام الشقة من الشقة المجاورة من داخل المبنى السكني الذي يتكون من عدة شقق سكنية، فيما تواجد رجال الدفاع المدني والهلال الأحمر إلى جانب رجال الدوريات الأمنية وأخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة الطفلين في حال نفذ تهديده ليتم القبض عليه وإنقاذهما قبل رميهما واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأب وتسليمه لمركز شرطة الحمراء فيما اتضح أن الأب خُلعت منه زوجته بحكم شرعي.