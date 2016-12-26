إنقاذ مخترع دنماركي بعد غرق أكبر غواصة خاصة

العربية نت – كوبنهاغن – رويترز

أنقذت #القوات_البحرية مخترعاً دنماركياً في خليج ” #كوج ” جنوبي #كوبنهاغن ، الجمعة، بعد غرق غواصته وهي واحدة من أكبر #الغواصات الخاصة في العالم.

وقال متحدث عسكري دنماركي إن #بيتر_مادسين انتُشل من المياه ونقل بشكل آمن إلى الشاطئ بينما غرقت الغواصة البالغ طولها 17 متراً.

وأفاد المتحدث أن صحافية سويدية كانت على متن الغواصة في وقت سابق، لكن مادسين قال إنها غادرت الغواصة في كوبنهاغن ليل الخميس.

وأضاف المتحدث “أخبرنا بأنه كان الشخص الوحيد بالغواصة… وأوقفنا البحث”.