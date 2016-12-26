إيقاف استقدام المهندسين ممن تقل خبرتهم المهنية عن 5 سنوات

صحيفة الجزيرة أون لاين:

اتفقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمهندسين، على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور جميل البقعاوي، والدكتور أحمد القطان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل الوزارة والهيئة، لإتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين وإيجاد فرص عمل لهم بالقطاع الهندسي في القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكينهم وإكسابهم الخبرات بالمجالات الهندسية في سوق العمل.

وأشارا، إلى أن الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثقة. ويتحمل المهندس تبعات عدم صحة أية خبرات مقدمة.

تجدر الإشارة إلى هذا القرار يأتي بعد قرار سابق من الهيئة السعودية للمهندسين، وتم تطبيقه قبل عدة أشهر، وذلك باشتراط خبرة ثلاث سنوات، ومقابلة شخصية، واختبار مهني، كحد أدنى لأي وافد يُستقدم للعمل في المملكة.