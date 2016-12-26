ابتكار جهاز إلكتروني يُزرع في المخ لتنشيط الذاكرة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

اخترع فريق من الباحثين في الولايات المتحدة “ذاكرة صناعية” للإنسان، وهي عبارة عن جهاز إلكتروني يزرع داخل المخ من أجل تنشيط الذاكرة البشرية.ويتكون الجهاز من مجموعة من الأقطاب الكهربائية التي تهدف إلى تقليد طريقة تخزين المخ للذكريات، ونجح هذا الجهاز في زيادة كفاءة الذاكرة خلال التجارب التي أجريت عليه بنسبة تصل إلى 30 بالمئة.

ونقل الموقع الإلكتروني “نيو ساينتست” المتخصص في الأبحاث العلمية عن الباحث دونج سونج، من جامعة ساوث كاليفورنيا بالولايات المتحدة: “نحن نكتب الشفرات العصبية داخل المخ من أجل تعزيز وظائف الذاكرة”، ويقول فريق البحث إنه من الممكن توظيف نفس التقنية من أجل تعزيز مهارات أخرى لدى الإنسان مثل الرؤية أو الوظائف الحركية.

ويعمل الجهاز الجديد عن طريق توجيه صدمات كهربائية محدودة إلى منطقة “الحصين”، وهي مركز الذاكرة والتعلم داخل مخ الإنسان. ويأمل فريق البحث من خلال هذا الجهاز في مساعدة الأِشخاص الذين يعانون من مشكلات في الذاكرة مثل مرضى الخرف على سبيل المثال.

وقام فريق الدراسة بتجربة الجهاز الجديد في مخ عشرين متطوعا لديهم أقطاب مثبتة بالفعل في رأسهم من أجل علاج مرض الصرع.