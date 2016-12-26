احذري.. هذه الأغذية تسبب سكر الحمل

العربية نت – الأناضول

أظهرت دراسة أسترالية، نشرت نتائجها اليوم السبت، أن النظام الغذائي الصحي يمكن أن يقي السيدات من الإصابة بسكر الحمل، الذي يعرض الأمهات وأطفالهن لمشاكل صحية خطيرة.

الدراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة “ماكماستر” الأسترالية، ونشروا نتائجها في دورية (CMAJ Open) العلمية.

واستندت البحوث إلى بيانات أكثر من ألف سيدة في الثلث الثاني من الحمل، بمقاطعة أونتاريو الكندية (جنوب شرق)، وراقبوا أطفالهن بعد الولادة.

وجمع الباحثون المعلومات الصحية عن المشاركات وأطفالهن، مثل قياس نسبة السكر أثناء الحمل ووزن المواليد ونسب السكر لديهم.

وكشفت الدراسة أن نحو ثلث النساء المشاركات يتطور لديهن مرض سكر الحمل، وأن الوزن الزائد واتباع نظام غذائي غير صحي يزيد فرص الإصابة بالمرض بنسبة 37%.

ووفقًا للدراسة، فإن العوامل الرئيسية للإصابة تتضمن عوامل وراثية متعلقة بتاريخ العائلة مع مرض السكري من النوع الثاني، وعوامل قابلة للتدخل والتعديل، مثل زيادة وزن الأمهات، واتباع حمية غذائية غير صحية.

وأثبتت الدراسة أن النظام الغذائي غير الصحي، مثل تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والأطعمة المقلية، يزيد فرص إصابة السيدات بسكر الحمل.

فى المقابل، فإن التركيز على تناول الأطعمة الصحية؛ مثل الخضراوات والبقوليات والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، يحد من الإصابة بالمرض.

وقال فريق البحث إن النتائج تشير إلى أن “الحفاظ على الوزن الأمثل قبل الحمل، وتحسين جودة النظام الغذائي، يحدان من فرص الإصابة بنحو الثلث”.

وسكر الحمل هو إصابة السيدة الحامل بارتفاع في مستوى السكر بالدم، بالرغم من أنها لم تكن تعاني من ذلك مسبقًا.