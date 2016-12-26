احذر.. الرقم الظاهر على شاشة المحمول ليس طريقة آمنة لتحديد هوية المتصل

صحيفة الجزيرة أون لاين:

حذّر مركز ألماني متخصص في حماية المستهلك من أن مجرد النظر إلى الرقم الظاهر على شاشة الهاتف المحمول ليس طريقة آمنة لتحديد هوية المتصل.ويحذر مركز حماية المستهلك في ولاية “شمال الراين ويستفاليا” الألمانية من أن المجرمين يستطيعون التلاعب في الأرقام التي تظهر على شاشة الهاتف المحمول بحيث يظهر رقما مختلفا عن الرقم الحقيقي المتصل بالطريقة المعروفة باسم “تضليل هوية المتصل”.

وبحسب خبراء المركز يجب أن يتحلى الناس بالحذر والتشكك في المكالمات التي يقول المتصل إنها من شركات أو بنوك أو صناديق تأمين معروفة وغير ذلك وبخاصة إذا ما طالبهم المتهم بسداد أموال إلى الشركة أو البنك.

ويضيف الخبراء أن الشركات المحترمة لا يمكن أن تطلب سداد أموال عبر اتصال هاتفي ولا يمكن أن تطلب من العميل الكشف عن بيانات حساباته المصرية أو كلمات المرور أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بسرية البيانات عبر الهاتف.

وإذا شك الشخص في هوية المتصل يمكنه إنهاء المكالمة والاتصال بالشركة لمعرفة ما إذا كان الشخص المتصل يعمل بالفعل في الشركة المزعومة أم لا.

كما يوصي الخبراء بضرورة الانتباه للتفاصيل الأخرى مثل توقيت الاتصال أو أرقام الحسابات المطلوب تحويل أموال إليها لآن مثل هذه المعلومات ستكون مفيدة بالنسبة للشرطة لتعقب هؤلاء المجرمين.