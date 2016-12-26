احذر.. فيسبوك يتعقبك!
سكاي نيوز (أبوظبي) عكاظ
نصح خبراء بتعطيل قدرة فيسبوك على تعقب المواقع الجغرافية للمستخدم من خلال إعدادات الخصوصية في الأجهزة الذكية، كونه يتعقب كل تحركات مستخدميه، ويسجل خرائط مفصلة لتنقلاتهم بالإضافة إلى معلومات أخرى كثيرة عنه، عن طريق ميزة تحديد المواقع الموجودة في الهواتف وموقع الشبكة التي يتم الاتصال من خلالها، ويمكن الاطلاع على خرائط تحركاتك بالضغط على السهم الصغير، واختيار Activity Log، ثم Filters على More فتظهر قائمة كل المعلومات التي سجلها عنك فيسبوك خلال نشاطك على موقع التواصل.