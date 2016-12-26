اختبار يتوقع النوبة القلبية قبل حدوثها بـ15 عاماً

ويمكن لهذا الاختبار الذي يكلف نحو 23 ريالاً ويستغرق 30 دقيقة فقط أن يساعد الأطباء تحديد المرضى الذين يمكن أن يستفيدوا من أدوية معينة أو تغيير نمط حياتهم الذي يمكن أن يطيل أعمارهم.

ويتعرض 188.000 شخص للنوبات القلبية في بريطانيا كل عام ويموت ما يقرب من 70،000 منهم نتيجة لذلك.

ويمكن تجنب الكثير من هذه الحالات باتباع نمط حياة صحي يعتمد على عدم شرب الكحول والامتناع عن التدخين وتناول غذاء صحي حيث أن تلك العوامل تؤثر على ما يقرب من 85 في المئة من هذه الحالات.

وكشفت دراسة جديدة في جامعات ادنبره وغلاسكو أن عضلة القلب عندما تصاب بالتلف تقوم بتسريب بروتين يسمى تروبونين إلى مجرى الدم.

وتستخدم المستشفيات بالفعل اختباراً للدم يحدد مستوى فيتامين تروبونين للتشخيص السريع لمعرفة ما إذا كان الشخص قد أصيب بأزمة قلبية.

وأشارت الدراسة الجديدة أنه يمكن استخدام اختبار تروبونين للكشف عن العلامات المبكرة لحدوث الضرر قبل سنوات من وقوع الأزمات الفعلية.

ووجد العلماء أن هذا الاختبار مفيد بشكل خاص في تحديد الأشخاص الذين سيستفيدون من العقاقير المخفضة للكوليسترول لتفادي خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الكبرى في وقت لاحق في الحياة.

كما أنه يمكن أن يستخدم لتقييم مدى فعالية العقاقير المخفضة للكوليسترول ومساعدة الأطباء في إيجاد علاج آخر إذا كانت هذه العقاقير غير فعالة.