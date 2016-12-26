اختراع ثوري يحل مشاكل النوم عند الأزواج

العربية.نت – جمال نازي

تتواصل مساعي العلماء والباحثين لإيجاد حلول لوضع حد لجدل بين الأزواج لا ينتهي حول درجة حرارة غرفة النوم في الليالي الحارة.

وأخيراً، توصل باحثون إلى ابتكار لحاف ذكي يوظف تقنيات بالغة التقدم للتحكم بدرجات الحرارة الخاصة بجانب كل مستخدم على حدة، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية.

يتميز اللحاف الذكي Breeze (نسيم) بما يسمى “التحكم المزدوج في درجات الحرارة”، وهذا يعني أنه يمكن إبقاء جانبي السرير في درجات حرارة مختلفة.

يوظف اللحاف الذكي طبقة رقيقة للغاية قابل للانتفاخ، من خلال سلسلة قنوات يمر بها الهواء بين طبقتي اللحاف. يقوم كل شخص بضبط درجة حرارة وتكييف الهواء الذي يمر عبر سلسلة القنوات في الجانب الذي يخصه عبر تطبيق خاص على هاتفه الذكي أو “ريموت كونترول” في الجانب الخاص به في السرير.

وبالإضافة إلى عملية تبريد السرير خلال فصل الصيف، يمكن أيضاً أن يستخدم نفس اللحاف الذكي للتدفئة خلال أشهر الشتاء. كما أن هناك إمكانية اختيار لتسخين اللحاف قبل الدخول إلى السرير بفترة من خلال نظام لضبط الوقت.

أما المفاجأة المدهشة أيضاً لبعض كبار السن أو أصحاب الاحتياجات، وليس للكسالى بالطبع، هي أن قنوات الهواء المتدفقة عبر اللحاف تتيح ترتيب السرير من تلقاء نفسه في الصباح.

أما وقد قامت التكنولوجيا بوضع حد للجدل بين الأزواج كل يوم حول درجة حرارة تكييف الغرفة صيفاً أو شتاء، بل حل مشكلة من سيقوم بترتيب الأسرة في الصباح، فهل ستتمكن من وضع حد لأي جدل مبتكر للأزواج مثل من يبيت على الجانب الأيمن أو الأيسر؟!