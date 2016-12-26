اختراع جهاز لقراءة الدماغ أفضل من المستخدم حاليا!

العربية.نت – عماد البليك

اخترعت جامعة صينية #كمبيوتر ا جديدا #يقرأ_العقل_البشري ، بحيث يعمل على #ترجمة_إشارات_الدماغ إلى كلمات.

كما سوف يساعد هذا الجهاز الناس الذين يفتقدون اليدين على الكتابة من دون الحاجة إلى ملامسة لوحة المفاتيح التقليدية، وذلك من خلال #كي_بورد_افتراضي .

ووفقا لصحيفة الشعب الصينية فإن هذا النظام الحاسوبي الجديد دقيق للغاية، وقد تمت تجريبه، حيث تم إنشاء الجهاز بمختبر لتجارب الدماغ بجامعة تسينغهوا في بكين.

ويعتقد أن العلماء أن هذا الكمبيوتر الجديد، سيكون مفيداً في إعادة عمليات التأهيل الطبي، وكذلك الألعاب وفي الملاحة.

جهاز لقراءة الدماغ

كيف يعمل؟

وقال البروفسور قاو شياو رونغ: “إنه يتم إرسال الأوامر التي يسيطر عليها الدماغ عبر نظام يعرف باسم”BCI” تم تطويره لهذا الغرض”، موضحا: “أن الإشارات تفسر بناء على الاختلاف في الترددات”.

وهذا الجهاز يوفر وسيلة مبتكرة للاتصال مع العالم للأشخاص مثل ستيفن هوكينغ، الذين لا يستطيعون التواصل عبر الوسائل العادية.

نظام هوكينغ

وحاليا، يستخدم ستيفن هوكينغ جهاز كمبيوتر يوفر لوحة مفاتيح على الشاشة، يعمل من خلاله على تحويل أفكاره إلى منطوقات كلامية حاسوبية، يتواصل بها مع الناس.

ويقوم المؤشر في نظام هوكينغ بالمرور تلقائياً عبر لوحة المفاتيح مع حركة الخد، بحيث يتم اختيار الحرف عن طريق إيقاف المؤشر بالخد، ويعمل النظام عن طريق الأشعة تحت الحمراء المرتبطة بنظارة يرتديها المستخدم.

وفي العادة فإن البرنامج يتنبأ بالكلمات التي سيكتبها هوكينغ، حيث بمجرد اختيار حرف إلى حرفين، من خلال معرفته بقاموس الرجل، يكون قد أكمل الكلمة تلقائيا.. لكن هذه العملية قد تكون بطيئة أحيانا.

ويأمل العلماء في أن يتمكن الكمبيوتر الجديد من تلافي الأخطاء أو البطء في النظام السابق، بحيث تتحقق القراءة أسرع من خلال الدماغ لتترجم إلى منطوقات.