ارتفاع أسعار النفط بنسبة 45% خلال العام الحالي

فقد أظهر تقرير لشركة “بيكر هيوز” للخدمات النفطية الأمريكية أن عدد منصات استخراج النفط العاملة في الولايات المتحدة ارتفع إلى 525 منصة في الأسبوع الأخير من 2016 ليصل إلى أعلى مستوى له خلال عام.

وتراجع سعر التعاقدات الآجلة في بورصة نايمكس بمقدار 5 سنتات أي بنسبة 1ر0% إلى 53.72 دولارا للبرميل. ورغم تراجع السعر اليوم فإن النفط الأمريكي أنهى تعاملات العام الحالي بنسبة 45% منذ بداية العام بعد أن كان قد انخفض العام الماضي إلى أقل مستوى له في 2015.