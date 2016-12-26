استخدام الدراجة للذهاب للعمل يخفض معدلات التوتر والضغط

القاهرة – «الجزيرة»:

إذا كنت تشعر بالتوتر والضغط فلا تذهب إلى عملك بالسيارة، بل بالدراجة. فقد أظهرت دراسة كندية حديثة أن الذهاب بالدراجة إلى العمل كل صباح لن يعمل على تحسين صحة الإنسان ولياقته فقط، بل سيحميه من الشعور بالتوتر خلال اليوم. وأوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة كونكورديا أن الذين يذهبون لأعمالهم بالدراجة يشعرون بضغط أقل خلال الـ45 دقيقة الأولى من نوبة العمل الخاصة بهم، وهو ما يعزز أداءهم في العمل ويجعلهم أكثر إنتاجية لباقي اليوم. وقيم الباحثون أول 45 دقيقة من بداية العمل فيما يتعلق بالحالة المزاجية ودرجة التوتر الخاصة بـ123 موظفا يذهبون للعمل بالدراجة أو السيارة أو المواصلات العامة. وقال الباحثون إن هذا الوقت من بداية العمل هو الذي يضع الأساس لدرجة إنتاجية الموظف طوال نوبة العمل الخاصة به. ووجد الباحثون أن معدلات التوتر والضغط خلال أول 45 دقيقة من بداية العمل كانت أقل بكثير لدى الذين ذهبوا لأعمالهم باستخدام الدراجة مقارنة بمن استقلوا سياراتهم أو المواصلات العامة.