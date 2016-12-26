استمرار البحث عن (5) أشقاء فقدوا في عرض البحر بعد انقلاب قاربهم

صحيفة الجزيرة أون لاين:

تواصل فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة تبوك تساندها طلعات للطيران العمودي وفرق من الغواصين المتطوعين بحثها عن خمسة أشقاء فقدوا منذ فجر الجمعة الماضية بعد أن انقلب فيهم القارب البحري الذي كان يقلهم ومعهم شخصين آخرين حيث تم إنقاذ شخصين بينما البقية الخمسة وجميعهم أشقاء من الجنسية الأردنية لازالوا مفقودين.وبحسب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري فهد بن صالح العنزي في تصريح للجزيرة انه صباح يوم الجمعة الموافق 13/3/1439هـ أبحرت واسطة نزهة بموجب تصريح إبحار لمدة (24) ساعة من مرسى مركز الصورة للموقع المسمى جزيرة (يبوع) شعب الصورة وعلى متنها (7) متنزهين من جنسيات عربية على أن تعود في الوقت المحدد ولم تعد بناء على بلاغ المناوبين في مرسى مركز الصورة تم البدء بعمليات البحث والإنقاذ عن الواسطة المفقودة بالتنسيق مع مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة وتوجيه الدوريات البحرية لموقع الإبحار المصرح به ولم يتم العثور عليها.

واثناء عمليات البحث المستمر عثُر على الواسطة منكفئة في عرض البحر غرب جزيرة صلة حيث كان متشبث بها احد الناجين من المتنزهين الذين كانوا على متنها وعلى الفور تم إنقاذ المذكور من قبل الدورية البحرية وعثر على شخص آخر فيما لازال البحث والجهود متواصلة في عمليات البحث عن الخمسة أشقاء المفقودين.