اضطراب وتكدُّس للركاب في مطار لوس أنجليس بسبب الرياح

صحيفة الجزيرة – لوس أنجليس – رويترز:

قال متحدث باسم مطار لوس أنجليس الدولي إن رحلات السفر لقضاء العطلات عبر المطار دخلت في عنق زجاجة نظراً لكثرة عدد الركاب ولسوء الأحوال الجوية، وأصبح مطار لوس أنجليس أكثر المطارات الأمريكية اضطراباً في فترة عطلات عيد الميلاد.

وألغى المطار يوم الخميس وأرجأ عدداً من الرحلات يفوق العدد في أي مطار آخر في البلاد وفقاً لموقع تتبع الرحلات فلايت أوير دوت كوم، وقال فريدريك بادليسي المتحدث باسم إدارة المطار في مقابلة عبر الهاتف إنه منذ منتصف ليل الأربعاء وحتى ظهر يوم الخميس أرجأ المطار نحو 200 رحلة وألغى 55 رحلة أخرى.

وأضاف أن المطار المطل على ساحل المحيط الهادي تعرض لرياح قوية يومي الأربعاء والخميس ما أجبر الطائرات على الهبوط من جهة الغرب وهو مسار معاكس لمسارها الطبيعي، وأدى ذلك إلى ارتباك في مدرج المطار. وارتفع عدد المسافرين لقضاء العطلات هذا الموسم عبر مطار لوس أنجليس الذي يتوقع استقبال 4.3 مليون مسافر عبر بواباته في الفترة من 16 ديسمبر والثالث من يناير مقارنة بنحو 3.9 مليون مسافر العام الماضي. وقال بادليسي: «هناك عدد ضخم من الطائرات وعدد ضخم من المسافرين وطقس سيئ أيضاً» مشيراً إلى أن هذه الظروف تجمعت وسط «عاصفة مثالية» لتعطل الرحلات.