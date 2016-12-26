اعتقلوه بسبب ترجمة آلية غبية!

دبي – العربية.نت

أدت ترجمة آلية “غبية” على موقع “فيسبوك” بعامل بناء إلى الاعتقال، بسبب منشور مضمونه “صباح الخير”، وقد ظهر مترجماً بعبارة أخرى.

فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شاباً فلسطينياً، لأنها لجأت للترجمة الآلية إلى اللغة العبرية، لمنشور كتبه الشاب على فيسبوك يقول فيه “يصبحهم”، أي صباح الخير، في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ويعمل الشاب في ورشة بناء وظهر في الصورة وبجانبه جرافة وبيده سيجارة وكوب قهوة، وكتب “يصبحهم”، لكن شرطة الاحتلال اعتمدت الترجمة الآلية التي أظهرت المنشور بمعنى “اضربهم” باللغة العبرية.

وتلاحق الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين عادةً بسبب أي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لمجرد الشك بأنه قد يعني شيئا له علاقة بهجوم وما إلى ذلك.

لكن الشرطة أفرجت عن الشاب بعد أن خضع للتحقيقات، وتبين سوء الاعتماد على الترجمة الآلية، في قضية كهذه.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن المتحدثة باسم #الشرطة_الإسرائيلية الأحد أن الشاب اعتقل فعلاً “للاشتباه بالتخطيط لهجوم” وقد أطلق سراحه بعدما تبين الخطأ. وذكرت الصحيفة أن الشاب حذف منشوره بعد الحادثة.