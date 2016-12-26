اقبال لافت من الشباب في مهرجان عنيزة للتمور

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ازدحمت أرجاء المدينة الغذائية بمقر مهرجان عنيزة للتمور الـ 13 الذي تنظمه الغرفة التجارية بعنيزة بأعداد كثيفة من المتسوقين والباعة اليوم خلال فترة المزاد، حيث شوهد الكثير من الشباب ممن استغل الفترة الصباحية للعمل في السوق لبيع التمور وتحميله مما أوجد المهرجان لهم فرصة لقرع أبواب التجارة وممارستها والرزق من ورائها .

ويسعى المهرجان إلى مشاركة الشباب في أهدافه الرئيسة الرامية إلى تحويل التمور من منتج زراعي شعبي إلى منتج اقتصادي واستثماري وسياحي كبير ومميز وهذا ما تحقق خلال السنوات الماضية وبدت الصورة هذا العام أكثر وضوحاً بارتفاع أعداد الشباب المتواجدين وسط سوق التمور .

وينظم المهرجان عدداً من الفعاليات التراثية وإحياء الممارسات القديمة للفلاحين وإيجاد تظاهرات اقتصادية وسياحية ممتعة وكذلك متابعة مشروع توطين أعمال التمور والذي يهدف إلى تدريب السعوديين والسعوديات على مختلف أعمال التمور ، إلى جانب ربط المتسوقين والمستثمرين بمجال التمور من داخل وخارج المملكة بسوق عنيزة للتمور وتقديم التسهيلات المناسبة للبائعين والموزعين ووسطاء البيع – الدلالين .

وبين أمين غرفة عنيزة سطان الحجي أن الغرفة تولي جانب منح الشباب الفرصة ليكونوا رواداً للأعمال أهمية قصوى, وتسعى لتسهيل إجراءاتهم بغية الدخول في عالم التجارة .