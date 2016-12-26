اكتشاف أقدم أحفورة لكائنات ما زالت على قيد الحياة

القاهرة – «الجزيرة»:

اكتشف باحثون أحفورة لسمكة قرش ترجع أصولها إلى زمن الديناصورات ويعتقد أنها أقدم أحفورة لكائنات غير مندثرة، وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن الباحثين وجدوا قبالة ساحل البرتغال أحفورة لسمكة قرش تنتمي لنوع ما زال باقياً على قيد الحياة، ولم يتغير شكلها منذ 80 مليون سنة وهو دليل على مرونة هذا المخلوق البحري القديم. واكتشفت السمكة على ساحل الجارف من قبل الباحثين الذين كانوا يعملون في مشروع الاتحاد الأوروبي في المنطقة، وكان الهدف من المشروع هو «الحد من الصيد غير المرغوب فيه في المجال التجاري»، وبذلك اكتشف الفريق، دون علم، أحد أندر وأقدم الحيوانات القديمة على هذا الكوكب. وحافظ القرش المزركش على تكوينه من الداخل والخارج، منذ وقت الديناصورات، وأشار العلماء إلى أن تاريخها يعود إلى العصر الطباشيري، وهو الوقت الذي عاشت فيه الديناصورات من أنواع ريكس وتريسيراتوبس على الكوكب.

وأوضح العلماء أن المخلوق لم يتغير ببساطة بشكل لا يصدق، على الأرجح بسبب نقص المواد الغذائية الموجودة في مساكنها بأعماق البحار، وكشفت دراسة أن نظامه الغذائي هو 61 % من مخلوقات رأسيات القدم – نفس الفئة التي تنتمي لها الحبار والأخطبوط.

وعادة ما يوجد مسكن تلك السمكة في أعماق البحار ما بين 390 و4200 قدم تحت سطح البحر، وهذا هو السبب في ندرة مشاهدتها ولم يكتشف حتى قبل القرن التاسع عشر (على الرغم من كونه موجود قبل فترة طويلة من وجود البشر).