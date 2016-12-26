اكتشاف جزيء بالنظام المناعي يعالج نزلات البرد

صحيفة الجزيرة أون لاين:

اكتشف العلماء الاسكتلنديون جزيئا صغيرا في النظام المناعي لكل من الإنسان والحيوان وصف بأنه “اكتشاف مثير” في البحث عن علاج ناجع لنزلات البرد.واكتشف العلماء في جامعة نابير بأدنبره علاجات جديدة محتملة ترتكز على الببتيدات المضادة للميكروبات التي توجد طبيعيا في الإنسان والحيوان وتزيد من المناعة الطبيعية للجسم ضد العدوى.

والببتيد هو سلسلة أحماض أمينية لتكوين البروتينات المختلفة وهذه الأحماض هي لبنات البناء الرئيسية لبناء البروتين في الجسم.

واكتشفت الدراسة، التي استغرقت خمسة أعوام في الببتيدات من ثدييات مختلفة، أنها جميعا كلها لها خصائص يمكنها مكافحة فيروسات الأنف وهي الفيروس الرئيسي المسئول عن العدوى المسببة لنزلات البرد لدى البشر.

وقال دكتور بيرت بارلو الأستاذ المساعد للمناعة والعدوى بالجامعة إن البحث لا يزال في مراحله الأولى مضيفا “نحن في نهاية المطاف نتطلع إلى تطوير العلاجات الدوائية التي لديها القدرة على الشفاء من نزلات البرد”.