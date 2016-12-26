اكتشاف 11 جزيرة جديدة في محيطات العالم

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أكد قائد قوات الأسطول الروسي الأميرال فلاديمير كورولوف، أن طواقم السفن الحربية الروسية اكتشفت في دورياتها عبر محيطات العالم 11 جزيرة جديدة خلال السنوات الأخيرة الماضية.وقال كورولوف “استطاعت طواقم سفننا خلال السنوات الماضية اكتشاف 11 جزيرة بفضل التجهيزات الحديثة التي زودت بها من معدات للملاحة البحرية وبحوث البحار الجغرافية، حيث ازداد معدل الأجهزة الحديثة في سفننا إلى ضعف ما كان عليه في إطار البرنامج الحكومي لتطوير الجيش والأسطول الروسيين”.

يشار إلى أن موسكو قد كثفت نشاطها في بحوث البحار والمحيطات منذ مطلع الألفية الحالية، لاسيما في منطقة الدائرة القطبية الشمالية، التي لا يزال بلوغها بالنسبة إلى معظم بلدان العالم متعذراً كالوصول إلى القمر واستجلاب عينات من تربته وحجارته.