الأجهزة الكهربائية في المنزل تستهلك نحو 8% من الطاقة الكهربائية

صحيفة الجزيرة أون لاين:

نصح مختصون في برامج (كفاءة الطاقة) المواطنين والمقيمين باختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة الكهربائية.

وقال المختصون: كلما زاد عدد النجوم في بطاقة كفاءة الطاقة التي يتم وضعها على الجهاز زادت كفاءته، وقل استهلاكه للطاقة، موضحين أن الإحصاءات تُشير إلى أن الأجهزة الكهربائية في المنزل من الثلاجات والغسالات والمجمدات، وغيرها تستهلك نحو 8% من الطاقة الكهرباء في المبنى.

وأشاروا إلى أن العوامل التي تؤثر على استهلاك الثلاجة أو المجمد أو الغسالة للطاقة، تكمن في الحجم والتقنية المستخدمة الذي له أثره البالغ على كفاءة الجهاز، لذا كان من أحد الأهداف الرئيسية لبطاقات كفاءة الطاقة هو وضع طريقة سهلة للمستهلك للمقارنة بين الأجهزة المنزلية فكلما زاد عدد النجوم دل ذلك على كفاءتها الأعلى في استهلاك الطاقة الكهربائية. مما يحفز الشركات الصانعة في تبني أحدث التقنيات وأكثرها توفيرا للطاقة.