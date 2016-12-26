الأحوال المدنية تعلن عن خدماتها للحجاج

جريدة الرياض – سعدون العويمري

وتتضمن مشاركة الأحوال المدنية العديد من الخدمات الهامة التي يحتاج إليها كل من يريد ويعتزم أداء فريضة ومناسك حج هذا العام ومنها خدمة الاستعلام عن أحقية القيام بالحج، وطباعة تصاريح الحج إلكترونياً وكلا الخدمتين عبر نظام “أبشر” على موقع وزارة الداخلية، كما تقدم الأحوال المدنية خدمة منح صلاحية إعطاء التصاريح للقطاعات الحكومية والعسكرية، إضافة إلى منح صلاحية إعطاء التصاريح لشركات الحج الداخلية.

ومن ضمن الخدمات المتطورة أيضاً، خدمة إلغاء تصريح الحج قبل تاريخ 7/12/1438هـ من الحاج نفسه، وهي خدمة تقدم لأول مرة في حج هذا العام، وفي حال رغبة الحاج إلغاء تصريح الحج في الفترة من 7-9 / 12 / 1438هـ، فإن ذلك يكون عن طريق مكاتب الأحوال المدنية بالأوراق الثبوتية من حملة الحج، والتي تفيد بإلغاء تصريح الحج للمواطن، أما مابعد تاريخ 9 / 12 / 1438هـ فإن الإلغاء يكون عن طريق إدارة تقنية المعلومات بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مع إرفاق خطاب من حملة الحج يفيد بعدم أداءه للمناسك ضمن الحملة.