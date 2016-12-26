الأخضر السعودي إلى كأس العالم للمرة الخامسة

الجزيرة – عمار العمار:

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تأهل منتخبنا الوطني الأول إلى نهائيات كأس العالم 2018 م في روسيا بعد فوزه على منتخب اليابان في المباراة التي جمعتهما مساء امس في ستاد الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجده بهدف دون رد سجله اللاعب فهد المولد في الدقيقة «63» وسط حضور اكثر من ستين الف مشجع ساندوا الأخضر السعودي بفعالية طوال شوطي المباراة. ويعد هذا التأهل للمونديال هو الخامس للمنتخب السعودي عبر تاريخه.

الله الله يا منتخبنا إن شاء الله تحقق أملنا ، فتحقق الأمل بعد مباراة تاريخية ومباراة ستخلد في ذاكرة كل السعوديين.

حسمها رجال الأخضر من أرض الجوهرة وأعلنوا لكل العالم ، نحن هنا نغيب قليلاً ولكننا نحضر في المواعيد الكبرى ..

بالأمس وبحضور ولي العهد وأمام 63 ألف متفرج وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة، وفي ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم للقارة الآسيوية استعاد الأخضر هيبته وحضر بقوة، لينزع التأهل للمرة الخامسة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم بعد فوزه وبجدارة على المنتخب الياباني بهدف للاشيء لنجمه فهد المولد، ليصل للنقطة 19 متفوقاً على المنتخب الاسترالي بفارق الأهداف والذي سيلعب في الملحق أمام المنتخب السوري.دخل الأخضر بتشكيل مكون من كل من: عبد الله المعيوف في حراسة المرمى ومنصور الحربي يجانب أسامة وعمر هوساوي وياسر الشهراني في الدفاع وعبد الله عطيف وسلمان الفرج ويحيى الشهري ونواف العابد وتيسير الجاسم في الوسط ومحمد السهلاوي وحيداً في الهجوم.

بدأت المباراة بدون جس نبض كالعادة وحاول كل من المنتخبين السيطرة على وسط الملعب بطريقتين متشابهتين 4/2/3/1 لتكون معركة الوسط حامية الوطيس منذ البداية، مع تنظيم سعودي جيد بتواجد عبد الله عطيف والذي ساهم في تنظيم الألعاب مع حضور يحيى الشهري الرائع لتكون البداية مثالية لمنتخبنا على المستوى الفني .

حاول الأخضر الوصول لمرمى المنتخب الياباني منذ الدقيقة 3 عندما مرر العابد كرة ذكية للشهري ولكن الأخير لم يصل إليها ، ليرد اليابانيون مستثمرين ارتباك في الدفاع لينطلق أوكازاكي بكرة قبل أن يتدخل أسامة هوساوي ويبعد خطورتها .

التنظيم العالي الياباني ساهم في حضور أفراد الأخضر وإحساسهم بالمسؤولية خصوصاً أن بطاقة التأهل المباشر متاحة بالفوز والملحق تم تأكيده وهو ما أبعد أفراد الأخضر عن الضغط الكبير ، وكاد عمر هوساوي أن يفتتح التسجيل فيما لو استثمر الكرة الرأسية التي اعتلت العارضة في الدقيقة 10 ، بعدها بدقيقة يحيى الشهري توغل داخل منطقة الجزاء وسدد بجوار القائم .المباراة سارت بنفس الأداء والتنظيم بسيطرة متبادلة مع أفضلية لمنتخبنا وسط الملعب بحضور ذهني كبير وعدم تسرع، فحاول الوصول عن طريق العمق بشكل أكبر إلا أن التنظيم الدفاعي المنظم للمنتخب الياباني أحبط المحاولات لمنتخبنا بادله المنتخب الياباني بالاعتماد بهدوء وتناقل الكرات بسلاسة مع إمكانية نقل الكرات للهجوم بسرعة في المرتدة ولكنها لم تثمر عن خطورة ، وكان التنظيم السعودي فاقداً للعمق الهجومي بوقوع السهلاوي في كماشة الدفاع وعدم المساندة من الجاسم الذي ظل أقل لاعبي الأخضر حضوراً في الشوط الأول .

بعد التوقف وفي الدقيقة 32 كادت أن تكتب النجاح للمنتخب الياباني بكرة رأسية من المدافع يوتشي أبعدها العابد من على خط المرمى ، وحاول يحيى الشهري التسديد من بعيد في ظل التكتل الدفاعي ولكن كرته ذهبت بعيداً عن المرمى ، ليحكم المنتخب الياباني سيطرته على وسط الملعب وكاد أن يسجل في الدقيقة 41 لولا تألق المعيوف بإبعاده لتسديدة ياماقوتشي القوية ، ليرد الأخضر بهجمة مرتدة وصلت إلى منصور الحربي الذي سددها قوية اعتلت العارضة بقليل في الدقيقة 43 ، عاد بعدها الأخضر ليمتلك السيطرة وحاصر المرمى الياباني ولكنه اصطدم بدفاع منظم ليطلق حكم اللقاء صافرته بنهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف وسيطرة متبادلة .

مع بداية الشوط الثاني زج مدرب منتخبنا مارفيك بفهد المولد بديلاً لمحمد السهلاوي قابله مدرب الياباني بتغيير هجومي على الطرف الأيمن بدخول أسانو ، واستثمر فهد المولد سرعته مع الثواني الأولى بنقل هجمة مرتدة وصلت للعابد الذي مررها عرضية لم تجد المتابع وأبعدها الدفاع بعيداً ، ومرة أخرى نواف العابد يبعد كرة خطيرة من على خط المرمى بسبب لخبطة دفاعية إثر ضربة ركينة في الدقيقة 49 ، ليعود المنتخب الياباني مرة أخرى للتهديد في الدقيقة 52 لكنها ذهبت بجانب القائم ، بعدها اخترق فهد المولد دفاع اليابان بكرة ذكية انفرد على أثرها بالمرمى ولكنه تألق الحارس الياباني حال دون ولوجها المرمى ، لتسير المباراة بعدها مثيرة بهجمات متبادلة مع تركيز سعودي ملحوظ وإحساس بالمسؤولية.

فرحة سعودية بأقدام المولد

الفرحة السعودية حضرت في الدقيقة 62 بعد هجمة منسقة وصلت للعابد الذي مررها بدوره للبديل فهد المولد الذي لم يتوان في إيداعها الشباك اليابانية كهدف سعودي أول، تأكيداً للرغبة السعودية الواضحة في تحقيق الفوز .

ساهم الهدف في رفع الروح المعنوية للاعبي الأخضر بعد التقدم وبعدما لاحت أضواء المونديال وسط تركيز كبير على المستوى الدفاعي، وحاول تحصين دفاعه والتكتل في الوسط للحيلولة دون الوصول لمرمى المعيوف مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة بالغة على مرمى اليابان، خصوصاً عن طريق بطل الشوط الثاني والمباراة فهد المولد الذي أقلق الدفاع الياباني وكرر محاولاته مستغلاً التمريرات البينية، وكاد أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 73 بعدما انطلق خلف كرة الجاسم البينية واقتحم منطقة الجزاء وحاول تمريرها عرضية أبعدها الحارس الياباني عن مرماه ، واضطر الأخضر لفقدان قائده أسامة هوساوي في الدقيقة 75 للإصابة وحل بديلاً له معتز هوساوي ، ومع مرور الوقت والدخول في الدقائق العشر الأخيرة بدأ منتخبنا أكثر ثقة في الحفاظ على النتيجة بتألق لافت للاعبينا مع هدوء ياباني وعدم تسرع في تعديل النتيجة ، وجاءت الإصابة لتبعد أحد أفضل لاعبي الأخضر يوم أمس منصور الحربي وحل بديلاً له عبد الله الزوري ، وكاد اليابانيون في الدقيقة 88 أن يحرموا أخضرنا بعد سوء تمركز داخل منطقة الجزاء لتذهب الكرة اليابانية خارج الملعب ، لتمر الدقائق المتبقية ببسالة دفاعية سعودية وحضور ذهني مهيب وتنظيم رائع قبل أن يطلق حكم المباراة صافرته بنهاية أفرحت كل سعودي وكل عربي كأول منتخب عربي يتأهل لنهائيات كأس العالم.